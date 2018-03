I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Bari, nell’ambito di un’attività servizio finalizzata alla repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Libertà ,a Bari, hanno sottoposto a controllo di polizia V.L di anni 22, pregiudicato con precedenti per droga. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato.

Giorni prima i militari lo avevano trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente che non ne ha consentito l’arresto, ma la segnalazione all’Autorità prefettizia. Questa volta, invece, lo spacciatore barese è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish, già suddivisi in tre dosi pronte per lo spaccio. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per essere giudicato nei prossimi giorni con il “rito direttissimo”.