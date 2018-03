Alcuni lo negano, altri girano la testa per non guardare, pochi, ma per fortuna che si sono, denunciano ciò che accade al Libertà. Le baby gang che si aggirano nel dintorni di piazza Redentore seminano il panico tra i residenti.

I ragazzini non si limitano solo a prese in giro o atti vandalici, ma sono arrivati anche ad aggressioni fisiche a danno di chi si trova a passare per la piazza, inconsapevole del destino a cui va incontro.

L’ennesima denuncia è da parte di un ragazzo. La sua macchina, custodita in un garage privato in via Brigata Regina, è stata trovata con il finestrino del passeggero in frantumi. “Mi hanno distrutto l’auto – dice il giovane – solo per rubare il caricabatteria della macchina”.

“Ho scritto al sindaco per denunciare ciò che mi è successo- conclude -. Questi teppisti o meglio criminali si aggirano indisturbati, con la convinzione di farla sempre franca. Ormai siamo esasperati e chiediamo che si facciano intervenire le Forze dell’Ordine”.

