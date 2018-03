Ieri mattina a Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Carmine Ferrante di 28 anni, con precedenti penali e di polizia anche specifici.

Il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, impegnato in un servizio nel quartiere San Pasquale, ha eseguito una perquisizione in un’abitazione nella disponibilità dell’arrestato che ha consentito, anche grazie all’ausilio di unità cinofila antidroga, di rinvenire in varie parti dell’abitazione, di circa 780 grammi di hashish, suddiviso in panetti di varie dimensioni e peso, e 14 grammi di cocaina, suddivisa in trenta dosi.

Inoltre, all’interno di un’autovettura non marciante parcheggiata nell’area condominiale, le cui chiavi erano in possesso di Ferrante, è stato recuperato un ulteriore “panetto” di hashish dal peso di circa 100 grammi ed altri due involucri di cocaina, in forma solida, per un peso complessivo di circa 150 grammi.

Gli agenti hanno sequestrato residui di marijuana, un bilancino di precisione, 3600 euro divisa in banconote di vario taglio ed otto telefoni cellulari. Dopo le formalità di rito, Ferrante è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.