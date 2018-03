Riflettori puntati sui lavori in corso nella zona di Santa Caterina, dove si sta costruendo l’ennesimo grande centro commerciale. In questi giorni, come dimostra la fotografia allegata all’articolo, si stanno realizzando piloni e barriere in cemento armato.

I lavori edili avviati a Bari al centro della lama in zona Santa Caterina, area inserita nel Piano di Bacino della Puglia e sottoposta solo quattro anni fa ad interventi di sistemazione, potrebbero avere un impatto negativo sul sistema di drenaggio delle acque e comportare gravi problemi di allagamento alla vicina tangenziale oltre che alla maglia urbanistica cosiddetta 20, fanno notare dal Comitato di “Cittadini per la Tutela dei Territori di Bari – Puglia”,

“Dopo aver ricevuto la segnalazione ho immediatamente disposto un sopralluogo da parte dei tecnici”. L’assessore comunale all’Urbanistica, Carla Tedesco, interviene in seguito alla alla denuncia del Comitato che ha permesso di avviare l’accertamento dei fascicoli e verificare l’esistenza di autorizzazioni e permessi per la costruzione di un’opera in cemento armato.

In considerazione della natura torrentizia dell’area in questione, abbiamo sentito Antonello Fiore, presidente della Società italiana di geologia ambientale. Il geologo, pur non esprimendosi in maniera categorica su quanto denunciato dal Comitato, si dice perplesso sull’intervento in fase di realizzazione.

Bisognerà capire se l’Autorità di Bacino competente abbia rilasciato o meno tutte le autorizzazioni necessarie. In attesa di conoscere i risultati degli accertamenti tecnici, il Comitato ha chiesto l’immediata interruzione dei lavori ed il conseguente ripristino dei luoghi.