Avvocato barese mette un piede in fallo in via Murat. Non è stata una buccia di banana a causare lo scivolone, ma una tavola di legno abbandonata per strada.

L’incivile del giorno non ci ha pensato due volte a lasciare sul marciapiede l’ingombrante. Non avrebbe certo immaginato che quel gesto, compiuto a cuor leggero, potesse costare una caduta e l’infortunio per il povero avvocato che dopo le 8 percorreva la strada all’angolo di via Trevisani.

Ennesima dimostrazione di come a Bari sia necessario camminare con lo sguardo basso.