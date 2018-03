Autobus Amtab fermo in via Domenico Cotugno. No, non è l’esordio del classico appuntamento della nostra rubrica “Amtab a pezzi”: questa sera la vettura 3201, in servizio sulla linea 20, è stata costretta a un prolungato pit-stop a pochi passi da via Orazio Flacco a causa di un tamponamento.

Il mezzo della municipalizzata del trasporto pubblico barese era sano e funzionante, ma è stato “toccato” da una Fiat 500 bianca che tentava di uscire dal parcheggio. Irrisorio il danno sulla fiancata, ma è stato necessario l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.

1 di 3