Amtab a pezzi, da quando in città sono arrivati i nuovi autobus, la qualità delle fotografie allegate ai nostri articoli è nettamente migliorata. I mezzi acquistati di recente, se ci fate caso cari lettori e aspiranti viaggiatori, sono talmente fermi che non vengono mai mossi negli scatti.

Prendete per esempio quello che si è piantato stamattina in piazza Moro. Il numero 7528 si sarebbe dovuto mettere in marcia verso le 10.30 e invece alle 12, secondo il racconto di alcuni testimoni, i due meccanici intervenuti per cercare di risolvere il problema non erano ancora riusciti a farlo ripartire, nonostante i mille tentativi. A guardali dal davanti, gli autobus sembrano addirittura allegri. Un sorriso per la stampa.

