Abbandona l’auto davanti al pilomat, mandandone in tilt il sensore, imprigionando per un ora e mezza i residenti del centro storico del quartiere Canneto di Adelfia.

Agenti della Polizia Locale e cittadini lo hanno cercato dalle 17:30 alle 19, ma l’automobilista si è palesato poco prima che sul posto giungesse il carro attrezzi.

In lacrime ha tentato di giustificarsi, ma il pentimento per il minchia parking da record non è bastato ad evitargli una doppia multa, proprio oggi che, come ci aveva annunciato il sindaco di Adelfia, il pilomat è entrato in funzione.

Il genio se l’è cavata con circa 80 euro di sanzione, ma è riuscito ad evitare la ben più costosa e problematica rimozione dell’auto. Alla fine si è scoperto che era andato a pagare l’assicurazione, ma per motivi ancora sconosciuti ha deciso di abbandonare in quel modo l’utilitaria.

