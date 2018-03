Muri con la muffa, perdite d’acqua e calcinacci che cadono dal terrazzo. È la situazione di una palazzina popolare in via Francesco d’Assisi ad Adelfia: oggi, dopo le segnalazioni dei residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno deciso di transennare l’area in via precauzionale vietando l’accesso a giardini e porticato.

Come riferito da molti inquilini, infatti, negli ultimi giorni si sono moltiplicate le cadute di pezzi di intonaco rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per le verifiche di rito. La situazione rischiava di farsi pericolosa, come successo martedì scorso.

“Durante la nevicata sono caduti dei calcinacci nel cortile mentre giocavano i miei nipoti – ci racconta il nonno dei ragazzini – Per fortuna non sono stati colpiti ma poteva finire molto male. Aspettiamo che l’Arca venga a fare un intervento immediato. Non ce la facciamo più”.

Ma i problemi non sarebbero solo all’esterno: anche alcuni vani sarebbero in pessime condizioni: “C’è muffa sui muri – dice una donna che vive con una figlia diversamente abile – piove in camera da letto e non si respira per il cattivo odore”. Siamo sicuri che l’Arca, che già in altre occasioni ha risposto prontamente, interverrà per aiutare i residenti della palazzina.

