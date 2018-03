Quando è arrivato e ha visto due uomini in attesa con la loro Audi grigia, il proprietario del “Mes Amis” di Adelfia ha subito pensato a dei clienti in attesa che il bar aprisse i battenti. Purtroppo non era così: i due erano malviventi che avevano appena svaligiato la sua attività commerciale.

I ladri hanno sono entrati in azione all’alba in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa forzando la saracinesca e facendo irruzione nel bar. Quando il proprietario è arrivato per aprire, i banditi sono rocambolescamente fuggiti ma pare che la stessa Audi grigia sia stata vista aggirarsi poco dopo nei dintorni: forse i ladri volevano rendersi conto della situazione.

Ancora da quantificare il danno: di sicuro i ladri hanno portato via i soldi delle slot machine e il cassetto del registratore di cassa. Purtroppo il bar non è dotato di un sistema di video-sorveglianza nonostante nel tempo avesse subito già un altro furto, precisamente il 2 giugno 2016.