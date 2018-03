“Era diventata una cosa vergognosa, non sembrava più un centro storico, ma il parcheggio di un supermercato, dal 20 marzo si cambia”. Lo avevamo annunciato già dalla scorsa estate, ma oggi il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, lo detto chiaramente ai nostri microfoni, ancora qualche giorno e poi la distesa di auto a vista d’occhio sarà solo un ricordo.

“I residenti avranno un telecomando -ha spiegato – cliccando il pilomat si abbasserà per far passare l’auto, dopo di che tornerà su. Niente più chiave a mano come era prima. Dentro, nell’area del centro storico, ci saranno i posti riservati ai residenti. Per i mezzi di soccorso c’è un sensore automatico che li riconosce e li lascia passare”.

Quella del pilomat, e del centro storico di Canneto chiuso al traffico non è la sola novità: “Dopo 30 anni, la Torre normanna sarà finalmente fruibile, stiamo lavorando affinché sia visitabile entro i primi di aprile, dopo Pasqua. In realtà è già pronta, stiamo aspettando la visita della Sovrintendenza”.