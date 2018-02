Ennesima rapina al Comune di Valenzano. La notte scorsa alcuni ladri si sono introdotti all’interno degli uffici comunali e hanno rubato circa 200 carte d’identità in bianco e due pistole dei vigili urbani. Le armi di ordinanza erano custodite all’interno di un armadietto in ferro. I Carabinieri stanno indagando per scoprire l’identità dei ladri e per risalire alle bande specializzate nei furti di carte d’identità.

