Due rapine a stretto giro ieri sera a Bari: poco dopo l’assalto al “Primo Prezzo” di via De Fano a San Girolamo, un altro supermercato della stessa catena è finito nel mirino dei malintenzionati: si tratta di quello di via Brigata Bari al quartiere Libertà.

Due i banditi entrati in azione: gli assalitori, entrambi a volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e hanno minacciato i due dipendenti di turno alle casse facendosi consegnare i soldi per poi darsi alla fuga. Ancora da quantificare il bottino mentre sono in corso le indagini per identificare i due rapinatori.