Un uomo di 74 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada: è successo ieri sera, dopo le 19, in via Cavalieri di Malta a Putignano: secondo alcune testimonianze, l’uomo è stato investito mentre era sulle strisce pedonali.

Sul posto, oltre agli uomini della Polizia Locale per i rilievi di rito, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano in ospedale in codice rosso: l’uomo avrebbe riportato un trauma alla testa e la frattura del bacino e si trova adesso all’ospedale Di Venere e la prognosi, per ora, resta riservata.

