Quattro persone, responsabili di due distinte operazioni, sono state colte con le mani nel sacco mentre rubavano merce varia in alcuni negozi del centro commerciale “Auchan” di Casamassima.

Ieri sera un uomo e una donna di Castellaneta, sono stati fermati dopo aver rubato diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di 400 euro. La coppia, dopo aver disattivato i dispositivi antitaccheggio con l’ausilio di una tronchesina, ha cercato di oltrepassare le casse. Ma i loro movimenti hanno incuriosito gli addetti alla vigilanza che hanno immediatamente allertato la locale Stazione Carabinieri di Casamassima. Giunti sul posto, i militari hanno proceduto all’arresto dei due in flagranza di reato.

Più corposo invece il bottino saccheggiato nella medesima serata da una coppia di stranieri, di nazionalità georgiana, all’interno di un noto negozio della predetta galleria commerciale. Questi ultimi, dopo aver occultato in una borsa opportunamente schermata con fogli di carta di alluminio profumi e capi di abbigliamento, per un valore complessivo di quasi due mila euro, hanno cercato di eludere i sistemi di sicurezza. I due avevano compiti ben precisi: l’uomo aveva fatto incetta di numerosi profumi e cosmetici, naturalmente i più pregiati e costosi, mentre la donna aveva fraudolentemente asportato capi d’abbigliamento. La borsa sospetta dei due non è passata inosservata al personale della sicurezza interna, che ha deciso di far intervenire immediatamente i militari della locale Stazione

Carabinieri.

La pattuglia, prontamente intervenuta, ha bloccato gli stranieri tra l’altro privi di documenti. Una volta effettuata la compiuta identificazione, gli stessi sono stati tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato e tradotti presso le Case Circondariali di Bari e Trani, come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bari.

La refurtiva, in entrambi i casi, è stata riconsegnata agli aventi diritto.

