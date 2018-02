Aggredisce una pattuglia della Polizia Locale verbalmente poi si da alla fuga ma perde il controllo del veicolo e finisce fuori strada, raggiunto dagli Agenti della Polizia Locale reagisce e danneggia il veicolo di servizio spaccando il parabrezza dell’auto. Tutto perché temeva di essere stato multato per l’auto in divieto.

È accaduto ieri mattina in via Giovanni XXIII vicino il mercato di Santa Scolastica. L’uomo, un 33nne barese, con numerosi precedenti penali specifici, fermato dagli Agenti è stato tratto in arresto per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento del veicolo di servizio, minacce e resistenza. Sarà giudicato con rito direttissimo domani mattinata presso il Tribunale.