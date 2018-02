Rubano l’auto tra la folla disattivando anche l’antifurto satellitare: è successo ieri sera a Palo del Colle. L’auto, una Ford Kuga del 2017, era stata parcheggiata intorno alle 21.30 nelle vicinanze del bar “Rigenera”, ma poco dopo è sparita.

Inutile il block shaft inserito, inutile persino l’antifurto satellitare, installato in una posizione particolare ma subito disattivato. Evidentemente i ladri erano degli esperti e sapevano dove mettere le mani. Oltre al danno, poi, anche la beffa: all’interno il proprietario aveva lasciato anche le chiavi di casa.

Quello che fa più riflettere, però, è che il furto si sia consumato in un luogo con un gran via vai di ragazzi, ma i ladri, sfrontati, non si sono fatti scrupoli: “Sono uscito dal locale intorno alle 23.30 non trovando più l’auto – sottolinea il proprietario – c’erano almeno un centinaio di persone”.