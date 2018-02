Come anticipato dal nostro articolo di ieri, apprendiamo che i Carabinieri Forestali di Noci hanno denunciato l’imprenditore Pasquale Conforti, fratello dell’assessore allo Sviluppo economico Natale, per violazione di norme concernenti la materia urbanistico-edilizia, della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, e dei provvedimenti per la costruzione nelle zone sismiche ai sensi del vigente Testo Unico per l’Edilizia.

In particolare, i militari hanno accertato che in località “Pasquarosa”, come era chiaro dalle nostre fotografie aeree, era in corso la costruzione di trulli a cinque coni, di 86 metri quadrati, con una volumetria totale di 390 metri cubi nonché di una nuova tettoia della superficie coperta di 54 metri quadri, realizzata con elementi strutturali portanti metallici ancorati a basamento in calcestruzzo.

Secondo l’ipotesi di reato comunicata alla Procura di Bari, all’ufficio tecnico comunale e all’ufficio ambiente della Regione Puglia, il tutto sarebbe avvenuto in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, in particolare del permesso di costruire e della preventiva comunicazione al Genio Civile. Tutte le opere sono state sottoposte a sequestro penale preventivo convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Bari.

