A Mola di Bari la Guardia Costiera ha sequestrato una vasta area di 2400 mq sul litorale al confine con il demanio marittimo. All’interno di un camping si stavano infatti eseguendo lavori di demolizione e di ristrutturazione di opere già esistenti. Sull’area oggetto del sequestro preventivo, resosi necessario proprio per evitare che i lavori non autorizzati proseguissero, sono state rinvenute unità abitative prefabbricate interessate da opere di risanamento, piazzole in calcestruzzo con impianti idrico-fognari, una roulotte su piazzola in cemento pavimentata, ma soprattutto un quantitativo di gran lunga superiore a 30 mq di materiale di risulta di vario genere, proveniente dalla demolizione di pavimentazioni in asfalto, opere in cemento, fabbricati e annessi accessori.

