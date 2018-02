Il maltempo che si è abbattuto sulla Puglia nelle ultime ore sta creando numerose difficoltà a chi viaggia da e verso la nostra regione. Stante il divieto di circolazione dei camion, dopo diverse segnalazioni ricevute dagli automobilisti abbiamo chiamato il comandante della Polizia Stradale Puglia, Luca Speranza.

“Il problema è in Campania, l’autostrada A16, appena superati i confini con la Puglia, è chiusa, mentre sulla rete di nostra competenza vige solo l’ordinanza Prefettizia per i mezzi pesanti. Anche sul versante adriatico ci sono difficoltà”.

Anche la circolazione ferroviaria extra-regionale sta risentendo notevolmente del maltempo, al contrario di quella interna dove tutti i treni camminano senza difficoltà. Sulla direttrice Lecce-Bari-Bologna-Milano si viaggia più o meno regolarmente, nonostante al momento sia segnalata una emergenza neve nelle Marche.

Il problema è a Roma, che sta facendo da “imbuto”. I treni portano ritardi tra le 2 e le 4 ore in partenza, mentre i convogli arrivano senza difficoltà fino alle porte della Capitale, ma non in stazione per i problemi agli scambi. La raccomandazione è di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.