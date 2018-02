“Quello della Puglia è sicuramente un compartimento molto importante, mi fa molto piacere questa promozione e poi io sono barese, si tratta di un ritorno a casa, motivo in più per esserne felice”. Luca Speranza, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, ha assunto la dirigenza del Compartimento Polizia Stradale “Puglia”.

Nato a Bari, 54 anni, laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Nel capoluogo pugliese ha già lavorato, avendo prestato servizio alla Squadra Mobile e avendo svolto funzioni di Capo di Gabinetto e Vicario del Questore.

“Senza nascondere le difficoltà nel nostro lavoro – ci ha detto Speranza – al netto di quelle che si confermano eccezioni come ci racconta la cronaca, ho trovato un ambiente sano. Per i mezzi non abbiamo problemi, gli uomini come tutti sanno non bastano mai”.

“Tra le priorità al momento ci sono la nostra presenza sulla rete autostradale – ha spiegato – c’è una esclusività di vigilanza per quanto ci riguarda, oltre alla prevenzione delle infrazioni al codice della strada e quella dei reati predatori, che avvengono soprattutto sulla rete stradale con gli assalti ai tir. In questo senso è molto importante la collaborazione con le altre Forze dell’Ordine”.

Dopo aver superato il 32° corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, conseguendo il master in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale, promosso a Dirigente Superiore, ha prestato servizio a Catanzaro dove ha diretto il Compartimento Polstrada “Calabria” per 8 mesi. Speranza prende il posto di Andrea Spinello, nominato Questore di Aosta.