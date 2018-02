Quasi un chilo di droga, 60mila euro contanti e tre arresti: è il bilancio della maxi operazione di controllo effettuato dai Carabinieri nella giornata di ieri tra Bari e Modugno. I militari hanno passato al setaccio le strade con posti di blocco e controlli impiegando un gran numero di uomini e mezzi.

A Bari, precisamente in via Argiro, è stato arresto un 30enne somalo, senza fissa dimora trovato in possesso di 28 grammi di marijuana, confezionata in dosi e pronte per lo spaccio, oltre alla somma contante di euro 20,00 ritenuta il provento dell’illecita attività.

Sempre nel capoluogo ma sul lungomare Crollalanza, è finito in manette un’altro somalo 34 enne detenuto agli arresti domiciliari, sorpreso nell’atto di cedere 5 grammi di marijuana, dietro corrispettivo di 10 euro, ad un acquirente che è riuscito a dileguarsi, dopo aver buttato a terra la droga appena acquistata. L’uomo dovrà rispondere anche del reato di evasione,

A Modugno, invece, è stato arrestato un 42enne barese, senza fissa dimora e disoccupato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione, di circa 450 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana e con circa 61mila euro contanti.