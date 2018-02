Questa mattina un incidente, l’ennesimo, si è verificato sulla sp231, nota anche come ex ss98, in direzione sud, alla fine del tratto di strada a quattro corsie con lo spartitraffico. Un furgone bianco e una station wagon scura si sono scontrate, fermandosi di traverso in mezzo alla carreggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale e la Polizia Locale, ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, di certo si sa che l’impatto è avvenuto in una zona altamente trafficata e denso di stabilimenti aziendali, col risultato che la strada è rimasta praticamente bloccata per un’ora e mezza.

1 di 9