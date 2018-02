Questa notte, intorno alle ore 3, in Strada Santa Maria, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 18enne, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di munizionamento.

Il giovane è stato notato dai Carabinieri proprio mentre cedeva una dose di marijuana ad un coetaneo residente in provincia, in cambio di 20,00 euro. L’immediata perquisizione eseguita nei suoi confronti ha consentito di rinvenire, sulla sua persona e su uno zaino in suo possesso, oltre a 80 dosi tra marijuana e cocaina, anche il munizionamento per due

pistole di diverso calibro, ovvero: 8 cartucce calibro 7,65 e 5 cartucce calibro 6,35.

I Carabinieri stanno procedendo con alcuni approfondimenti sia per risalire a quali armi tale munizionamento fosse destinato, sia per conoscere i motivi per cui ne aveva il possesso il

giovane pusher.

Complessivamente sono state sequestrate: 36 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 150 grammi, 34 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 17 grammi, oltre a 490,00 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio

Per l’acquirente è scattata la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo di Bari quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre per il ragazzo, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Bari, dovendo rispondere oltre che del reato di spaccio, anche di porto e detenzione abusiva di munizionamento.

