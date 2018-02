I Carabinieri di Acquaviva hanno arrestato un giovane 19enne, residente a Cassano dell Murge, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, visto più volte dai Carabinieri intrattenersi nei luoghi frequentati da tossicodipendenti, è stato oggetto di alcuni servizi di osservazione che hanno portato i militari a procedere nei suoi confronti ad una perquisizione personale e locale.

Nella sua abitazione, occultati nella cappa del piano cottura, sono stati trovati 8 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato, nonché materiale necessario per il confezionamento e la somma contante di 55,00 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività. Il tutto è stato sottoposto a sequestro unitamente a 2 telefoni cellulari trovati in suo possesso.

Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari dall’Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio.