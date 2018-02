Nel pomeriggio di martedì scorso, a Casamassima, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti anche in rilevanti quantitativi, Barretta Umberto, nato a Brindisi, di anni 53. L’attività si è svolta nell’ambito di specifici servizi predisposti sulle maggiori arterie stradali della provincia per contrastare le rapine ai danni delle aree di servizio.

I poliziotti di un equipaggio del Distaccamento Polizia Stradale di Gioia del Colle, al quale si è aggiunto subito dopo un equipaggio della Squadra Mobile impegnato nei servizi antirapina, hanno fermato il 53enne mentre percorreva a bordo della propria autovettura la S.S. 100 direzione sud.

Durante il controllo, alla richiesta di esibire le dotazioni obbligatorie di sicurezza e di aprire il cofano, l’uomo ha assunto un atteggiamento palesemente nervoso, tanto da far insospettire gli operatori; infatti gli agenti hanno presto accertato che il Beretta trasportava, all’interno del portabagagli, 16 sacchi di plastica contenenti, come poi accertato, circa 107 chilogrammi di marijuana.

Gli involucri erano coperti tra l’altro da un consistente quantitativo di caffè in polvere, stratagemma solitamente utilizzato per sviare eventuali controlli con l’utilizzo di cani antidroga. Con il rilevante quantitativo di marijuana sequestrato, si sarebbero potute confezionare oltre 100 mila dosi per un valore di mercato stimabile intorno ai 500 mila euro.