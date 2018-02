Per cause ancora da chiarire, questa mattina si è verificato un incidente a Casamassima. Un 2enne di Putignano, mentre era alla guida della sua utilitaria rossa, si è ribaltato percorrendo via Turi.

Sul posto sono intervenuti in sanitari del 118, per fortuna il conducente è uscito illeso dall’incidente, ma si è reso necessario anche il lavoro dei Vigili del Fuoco. Sul luogo del sinistro si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

1 di 7