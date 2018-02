Questa notte è stato abbattuto un palo di cemento armato, dal peso superiore al quintale, da un camion in via Loseto, a ridosso del ponte. Il traliccio, usato come sostegno per i cavi dell’energia elettrica, ha invaso completamente la strada. Un tratto molto trafficato di giorno, che collega la città di Bitritto a Loseto.

Si sono creati diversi disagi per tutti i dipendenti che lavorano in zona. La circolazione è tutt’ora bloccata, in attesa che i tecnici dell’Enel intervengano per mettere in sicurezza il luogo dell’accaduto.

