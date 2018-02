Doppia operazione dei Carabinieri contro il narcotraffico nei territori di Bitonto e Terlizzi: i militari hanno infatti messo a segno due importanti sequestri che hanno portato anche all’arresto di una persona.

Il primo intervento è avvenuto nel centro storico di Bitonto, che continua ad essere oggetto di intensi controlli, in particolare dopo le tragiche sparatorie del 30 dicembre scorso. A poche decine di metri da dove fu uccisa Rosa Maria Tarantino, i militari hanno rinvenuto, celati all’interno di un manufatto in fase di ristrutturazione, un deposito di armi e droga suddivisa in dosi costituito da una pistola calibro 9 con matricola abrasa e completa di serbatoio con 13 proiettili, 450 grammi di marijuana, 143 grammi di cocaina e 128 grammi di hashish.

Successivamente, nel comune di Terlizzi, i militari della locale Tenenza e della Compagnia di Molfetta hanno proceduto a perquisizione nei confronti di un 46enne, incensurato del luogo, il quale all’interno del proprio garage deteneva occultate ben 26 chili di coaina suddivisa in 24 panetti e 12 chili di hashish in 10 pani. L’uomo è finito in carcere.