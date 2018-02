Ad attirare l’attenzione sono state soprattutto le urla, chiare anche per chi in quel momento si trovava all’interno della galleria commerciale dell’Ipercoop Santa Caterina. Dalle parole si è passati ai fatti e sono volati schiaffi e spintoni.

Protagonisti della rissa, per fortuna senza conseguenze anche per i passanti che si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, alcuni cittadini extracomunitari ormai da tempo in pianta stabile fuori dal centro commerciale barese per chiedere il cosiddetto “caffè”.

E proprio la sottrazione del caffè “allungato” da un automobilista sarebbe stata alla base della rissa.