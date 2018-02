Chi ha spostato i cassonetti da via Jacini? A chiederselo non sono solo i residenti della zona, che hanno tempestato l’Amiu di segnalazioni, ma anche la stessa azienda partecipata del Comune di Bari che in una nota ha voluto chiarire che non era prevista la soppressione o lo spostamento dei cassonetti dal civico 72 di quella strada.

“Amiu Puglia non ha spostato la postazione nè tanto meno autorizzato terzi a farlo – sottolinea l’azienda su Facebook – Abbiamo già richiesto alla Polizia Municipale di apporre i cartelli di divieto di sosta al fine di poterla prontamente ripristinare, ciò che allo stato è precluso dalla presenza di autovetture in sosta. Al termine delle verifiche tutt’ora in corso si procederà a presentare denuncia contro ignoti alla competente autorità giudiziaria”.

“Le posizioni delle postazioni di cassonetti vengono definite da Amiu all’interno di un progetto di localizzazione che non può essere arbitrariamente ed individualmente modificato, peraltro, i cassonetti sono di proprietà dell’Amiu, la sottrazione degli stessi determina quindi un’appropriazione indebita di beni pubblici, perseguibile anche penalmente”.