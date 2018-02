Al San Paolo è finita la pacchia. Dopo i nostri articoli sull’uso “alternativo” di piazza Europa come nuovo parcheggio per le auto, da qualche giorno sono aumentati i controlli per mettere fine alla sosta selvaggia in questo angolo del quartiere.

Questa mattina un paio di pattuglie della Polizia Locale presidiavano la piazza e a quanto pare i controlli più stringenti hanno già dato i primi frutti con alcuni automobilisti furbetti beccati mentre parcheggiavano in maniera irregolare. Non solo: gli agenti avrebbero anche sorpreso e multato alcuni padroni di cani colpevoli di non raccogliere le deiezioni dei loro animali.