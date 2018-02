Il quartiere Libertà si conferma ancora una volta il preferito dai criminali, e il più facile da depredare quasi fosse un bancomat a cui attingere per prelevare contanti in caso di necessità. Ieri sera intorno alle 20:40 due persone a volto coperto hanno fatto irruzione nella tabaccheria di via Crispi, 172, a Bari, nell’isolato compreso tra via Mirenghi e via Malta. Armati di pistola, si sono fatti consegnare circa 660 euro e sono scappati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.

