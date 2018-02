Nella tarda serata di ieri, a Bari, la Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, una mitraglietta Skorpion, di provenienza dell’Est Europa, munita di due caricatori bifilari contenenti complessivamente nr. 35 proiettili calibro 7.65 mm. Browning.

In particolare, il recupero della pericolosa arma è scaturito dagli intensificati controlli effettuati al quartiere Japigia, segnatamente nell’area del cosiddetto “quadrilatero”, a seguito della scarcerazione del noto pregiudicato Domenico Monti che, proprio in quel quartiere, ha la sua residenza.

I controlli sono stati attuati anche mediante l’utilizzo di un drone con visori notturni, già utilizzato a Bari nei giorni del G7 per vigilare sulle aeree interessate dal vertice internazionale, le cui immagini, giunte alla Sala Operativa della Questura, hanno fatto rilevare movimenti sospetti che stavano avvenendo sui terrazzi condominiali di alcune palazzine ubicate in via Gugliemo Appulo, proprio in prossimità del domicilio del Monti.

A seguito di ciò, sono stati allertati alcuni equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura, peraltro già presenti in zona, che, recatisi sul posto individuato dal drone, su uno dei terrazzi perlustrati, hanno rinvenuto e sequestrato la mitraglietta Skorpion. L’arma, occultata all’interno di una borsa termica, si presentava in perfetto stato di conservazione e pronta all’uso.

Sono in corso indagini volte ad accertare la paternità dell’arma, nonché esami tecnico – balistici da parte della Polizia Scientifica tesi a verificarne l’eventuale utilizzo in precedenti azioni di fuoco.