Verso le 14 di oggi un incidente si è verificato in via Brigata Bari, all’uscita dal sottopassaggio in direzione del lungomare. Un furgoncino e uno scooter si sono scontrati, forse per un sorpasso azzardato sulla rampa di risalita da parte del ciclomotore, o forse per una svolta a sinistra non segnalata dal guidatore del furgoncino.

Dalle informazioni apprese sul luogo dell’impatto, le condizioni delle persone coinvolte non sembrano destare preoccupazione. A risentire dell’incidente è sicuramente la circolazione stradale, già particolarmente intensa data l’ora di punta.

