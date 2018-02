Policlinico di Bari, si cambia. Una novità in realtà attesa da tempo, ma oggi operativa a tutti gli effetti. Matilde Carlucci, è infatti la nuova direttrice sanitaria e Tiziana Di Matteo la nuova direttrice amministrativa del grande ospedale barese, prendono il posto della dottoressa Maria Giustina D’Amelio e dell’avvocato Alessandro Delle Donne. Le nomine sono state decise con provvedimento di Giancarlo Ruscitti, commissario straordinario del Policlinico di Bari.

Da oggi al Policlinico ci sarà dunque una nuova ‘forza rosa’ al servizio della struttura e dei cittadini pugliesi, due donne pugliesi entrano nella direzione del più grande ospedale

della regione in ruoli apicali e di grande responsabilità. Matilde Carlucci lascia l’incarico di direttore sanitario della Asl di Taranto e da domani in forza al Policlinico con lo stesso ruolo che ha ricoperto per tanti anni in diverse regioni italiane, Tiziana Di Matteo quello di dirigente Amministrativo dell’Area Gestione Risorse finanziarie e Controllo di gestione dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II.