I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno divorato la paninoteca ambulante “Il Sole e la Luna” parcheggiata dietro il distributore di benzina a Pane e Pomodoro.

Non si conoscono ancora le cause che hanno generato l’incendio, così come non si può dire a quanto ammontino i danni subiti dal commerciante. Sul posto si sono portate anche alcune pattuglie della Municipale e della Polizia di Stato.

In quel tratto il lungomare è stato temporaneamente interdetto alla circolazione per consentire le operazioni di spegnimento del mezzo.

1 di 2