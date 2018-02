Continuano i controlli anti luridi in materia di rifiuti nel territorio del Comune di Bari. Dal 1 al 13 febbraio sono infatti state elevate 23 sanzioni nei confronti di privati cittadini e 4 nei confronti dei gestori di attività commerciali. Sedici le multe per conferimento fuori orario, 9 quelle per mancata raccolta differenziata e 2 le multe per conferimento di rifiuti nei giorni festivi nonostante il divieto sindacale.

Tredici sono state le multe elevate nel quartiere Murat, altrettante a Torre a Mare e 1 nel Borgo antico. Complessivamente l’importo delle sanzioni ammonta a 2.927 euro. Nessun problema, invece, è stato riscontrato nei confronti di 43 cittadini che hanno dimostrato di aver effettuato correttamente la raccolta differenziata.