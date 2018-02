Colpi di arma da fuoco questa mattina in via Sicilia, nel quartiere San Paolo a Bari. Vittima di quello che sembrerebbe essere un agguato è il 42enne Ignazio Gesuito, pregiudicato. L’uomo si trova ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravissime. Secondo voci non confermate, l’uomo sarebbe stato raggiunto da tre proiettili. Dall’ospedale San Paolo, dove sarebbe stato portato e lasciato da qualcuno, è stato trasferito in Neurochirurgia al Policlinico con una lesione al modollo.

Sull’episodio sono intervenuti i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Nel 2006 Gesuito fu condannato per l’omicidio di Salvatore Montani, figlio diciottenne del boss Andrea, maturato per l’acquisto di un cane pagato dal ragazzo meno del suo valore.