Andava in giro con 12mila euro contanti di cui non sapeva giustificare la provenienza: così i Carabinieri hanno arrestato un 33enne sorvegliato speciale di Japigia.

Ieri sera, all’imbrunire, precisamente in via Caldarola, una pattuglia ha eseguito un controllo ad un gruppetto di persone che parlavano tra loro in una zona defilata rispetto alla strada. Si trattava di cinque persone, risultate tutte con pregiudizi penali, tra le quali il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno di 33 anni che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma di oltre 12.000 euro in contanti rinvenuta all’interno di uno zaino che aveva al seguito.

I militari operanti, considerata la palese violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale che impongono al Parisi di non frequentare persone con pregiudizi penali è stato portato nel carcere di Bari. Sulla considerevole somma di denaro, che è stata sequestrata in quanto l’uomo non ha saputo giustificarne il legittimo possesso, sono in corso ulteriori verifiche per risalire alla provenienza e a che cosa servissero.