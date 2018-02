Pugno duro della Polizia Locale contro gli incivili a Palese. Nella sola settimana che va dal 10 al 18 gennaio, infatti, gli agenti hanno elevato 13 sanzioni e beccato 11 “sporcaccioni” con l’aiuto delle telecamere installate in diversi punti sensibili della città.

Le multe sono fioccate in particolare sullo svincolo della strada statale 16, in zona Palese – Torre di Brengola, dove le fototrappole hanno immortalato una serie di comportamenti scorretti: dieci le multe da 100 euro l’una per abbandono selvaggio di rifiuti, ma c’è anche l’incivile seriale: un cittadino beccato per ben tre volte a gettare per strada una grande quantità di spazzatura. Per lui sono scattate 3 sanzioni per un totale di 600 euro.

“Continuano incessantemente le attività di controllo da parte della Polizia Municipale e dai vigili ambientali – commenta Pietro Petruzzelli – ma purtroppo siamo costretti a registrare ancora troppi comportamenti incivili, come l’abbandono selvaggio dei rifiuti anche nelle zone interessate dal servizio di raccolta porta a porta. Un fenomeno sgradevole perché è irrispettoso non solo per i danni causati all’ambiente ma anche nei confronti di tanti cittadini che effettuano correttamente la raccolta differenziata e osservano le regole”.