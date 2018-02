Appena messo in servizio e già fermo in mezzo alla carreggiata. Un nuovissimo autobus dell’Amtab, di quelli arrivati dalla Turchia, si è piantato in mezzo alla strada questo pomeriggio a Palese, verso le 16, minuto più, minuto meno. La vettura 3209, oggi al suo primo giorno di servizio, sarebbe rimasta senza gasolio e per questo, una volta spento il motore, non sarebbe più ripartita.

Al povero autista non è rimasto altro da fare che aspettare per oltre un ora l’arrivo di qualcuno dall’officina. Le storie sull’Amtab stanno diventando come le barzellette sui Carabinieri, anzi peggio, perché quelle sulla municipalizzata del trasporto pubblico locale sappiamo essere vere, con buona pace del presidente Pierluigi Vulcano.

1 di 2