Non inizia bene la giornata per gli autobus dell’Amtab. Intorno alle 7.25 di oggi, infatti, la vettura 7213 si è dovuta fermare in via Amendola, all’incrocio con viale Einaudi, a causa della fuoriuscita di fumo sospetto dal lato sinistro del mezzo.

In via precauzionale l’autista ha arrestato la marcia allertando i tecnici per una verifica. A bordo decine di studenti che, loro malgrado, sono stati costretti a scendere per aspettare un altro autobus, speriamo almeno questo sano.