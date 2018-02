“Stamane alle ore 8,26 durante la pioggia l’ennesimo autobus nuovo, all’altezza di Palese è andato in avaria, facendo scendere i pendolari nell’attesa che arrivi il mezzo sostitutivo, precludendo la possibilità di raggiungere il posto di lavoro o gli istituti scolastici per tempo.” L’ennesima avaria di un autobus dell’Amtab è riportata dal consigliere comunale di opposizione Michele Picaro.

“A raccontare quanto sta accendendo nella Città di Bari, in merito al servizio di trasporto pubblico – commenta amaramente – è difficile far comprendere che non si tratta di una barzelletta, bensì dell’amara realtà a cui sono sottoposti giornalmente i pendolari dell’Amtab”.

“Dopo aver subito una media di 6 corse giornaliere interrotte per mezzi in avaria – scrive Picaro – ed oltre il 3% di corse giornaliere mai iniziate, dati ufficiali Amtab quindi sicuramente al ribasso, l’azienda di trasporto pubblico Barese, è stata capace di mettere in circolazione i nuovi autobus che rispettano lo stesso trend negativo di mezzi in avaria”.

“Quali motivazioni argomenteranno i vertici Amtab ed il Sindaco in primis rispetto alle avarie che si manifestano anche sui nuovi mezzi? Sarebbe il caso – aggiunge – che nel rispetto della Città, dopo che sono decorsi oltre 3 anni dalla ricapitalizzazione e finanziamento di oltre 10 milioni di euro previsto nel piano di rilancio, che sembra più un piano di caduta, approvato dalla maggioranza del consiglio comunale, qualcuno abbia quanto meno il buon gusto di ammettere il fallimento politico gestionale dell’azienda di trasporto”.

“Questa amministrazione – conclude – oltre ad avere l’incapacità di stimolare l’economia per produrre posti di lavoro ha l’incredibile è vergognosa incompetenza e superficialità di farne perdere posti di lavoro oltre che non garantire l’effettivo diritto allo studio”.

