Un operaio pugliese di 52 anni residente a Gravina in Puglia è rimasto ferito in modo grave oggi in un cantiere della Pedemontana Veneta, nei pressi di Malo, in provincia di Vicenza. L’uomo è caduto da una passerella ed è rimasto infilzato con una gamba in uno spuntone di ferro.

L’operaio è stato soccorso in un primo momento dai colleghi e poi dai sanitari del 118, l’uomo ha perso molto sangue. Trasportato in ospedale, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. A causare l’incidente potrebbe essere stato uno strato di ghiaccio formatosi durante la notte.