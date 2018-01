Ieri sera una gazzella dei Carabinieri di Triggiano ha intercettato in via Virgilio una macchina sospetta, a c’erano due persone già note alle Forze dell’Ordine. Considerata la

circostanza, i militari hanno deciso di procedere al controllo, intimando l’alt all’autovettura.

Il guidatore del veicolo, il 31enne triggianese A.M, ha repentinamente compiuto inversione e si messo a percorrere la via contromano, accelerando per cercare di fuggire. Il passeggero, il 36enne S.V anch’egli di Triggiano, ha gettato dal finestrino una busta di grosse dimensioni. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a fermare la corsa dei fuggitivi e recuperare la busta lanciata poco prima.

Al suo interno, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 confezioni in plastica ermeticamente sigillate contenenti marijuana, per un peso complessivo di kg. 4,081. S. V. e A.M. sono stati così arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associati presso la casa Circondariale di Bari.