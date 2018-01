Il personale del 118 ha tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma per un 51enne non c’è stato niente da fare. L’uomo era alla guida quando l’auto si è fermata mettendosi di traverso sulla corsia di sorpasso, all’altezza dell’uscita per Triggiano della statale 100.

L’automobilista, residente a Casamassima, stava rientrando a casa. La tragedia è avvenuta poco dopo le 20, in direzione Sud. Alla Centrale del 118 è arrivata la segnalazione di un incidente. Sul posto si è portata l’ambulanza della postazione di Adelfia.

I soccorritori, preceduti da due infermieri fuori servizio, hanno continuato a massaggiare e scaricare con il defibrillatore. Dopo tre scariche, il 51enne sembrava essere stato ripreso, poi una nuova crisi, altri massaggi e altre scariche. Sul posto è stato inviato anche l’equipaggio medicalizzato del Di Venere.

L’automobilista, in condizioni disperate, è stato trasportato al pronto soccorso della Mater Dei, dov’è morto una ventina di minuti dopo. Al momento del malore fortunatamente non sopraggiungeva nessuno.