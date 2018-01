Purtroppo non ce l’ha fatta la 21enne coinvolta nell’incidente avvenuto tra la notte di sabato e domenica sulla provinciale che collega Terlizzi a Ruvo. Tiziana di Modugno, originaria di Ruvo, era a bordo della Ford Focus guidata dal suo fidanzato, quando un’auto scura, secondo il racconto dei testimoni una Fiat Grande Punto, per un sorpasso azzardato avrebbe causato lo sbandamento della macchina.

Il veicolo per la manovra azzardata è andato fuori strada e si è schiantato su un muro. Il ragazzo è ancora oggi ricoverato per fratture varie e un grave trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane, ricoverata nella clinica Mater Dei di Bari, era in coma da giorni. Dal giorno dell’incidente non aveva mai preso conoscenza ed era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici alla testa.

L’ultimo tentativo disperato da parte dei medici non l’ha strappata alla morte. A quanto pare i genitori di Tiziana avrebbero dato l’autorizzazione alla donazione degli organi.