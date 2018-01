Ieri pomeriggio a Putignano i Carabinieri hanno arrestato M.L., classe 1995, già noto alle

forze dell’ ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, residente nello stesso Comune, è stato sorpreso, da una pattuglia in servizio perlustrativo nel quartiere popolare San Pietro Piturno, mentre cedeva qualcosa ad un suo coetaneo, prontamente allontanatosi dal luogo di scambio.

Insospettiti, i militari hanno fermato il giovane, appurando che aveva appena acquistato una dose di cocaina. Tornati dove era avvenuto lo scambio e, individuato M.L., i Carabinieri lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di altre sei dosi di cocaina, 3 grammi hashish, avvolti nella carta stagnola, e un grammo di marijuana, contenuto in un involucro trasparente, oltre a duemila euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dell’illecita attività.

La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Il giovane pusher, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, si trova ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di giudizio.

