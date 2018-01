Tombini rialzati e buche rattoppate. L’azienda responsabile dei lavori di manutenzione stradale in corso a Palo del Colle è corsa subito ai ripari dopo le lamentele di cittadini e automobilisti sulle condizioni di alcune vie del paese nonostante il rifacimento dell’asfalto. I primi interventi sono stati effettuati in via Bitritto (in foto).

